Wohnungsbrand in Frankfurt: Ein Mensch gestorben

Frankfurt (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungsbrand in Frankfurt ist am Montagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde der Brand gegen 4:30 Uhr in der Idsteiner Straße gemeldet. Nachbarn berichteten den Einsatzkräften, dass sich noch eine Person in der Erdgeschosswohnung befindet. Für die Person kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die 24 Einsatzkräfte konnten die Einsatzstelle mit ihren acht Fahrzeugen nach einer Stunde verlassen. Die Polizei ermittelt derzeit nach der Brandursache.