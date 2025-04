Hockenheim: 13 Menschen bei Wohnungsbrand verletzt

Hockenheim. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hockenheim sind am Sonntagnachmittag 13 Menschen verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte, brach das Feuer im ersten Obergeschoss eines Hauses in der Hildastraße aus. Drei Betroffene kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Fünf Personen mussten per Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort, darunter auch die Feuerwehr Schwetzingen mit einer zweiten Drehleiter. Der Brand war am frühen Nachmittag ausgebrochen. Das Obergeschoss stand unter starker Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern und das Feuer löschen. Insgesamt wurden 13 Menschen vom Rettungsdienst behandelt. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.

Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden bei rund 100.000 Euro. Ein technischer Defekt als Ursache kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen übernahm das Polizeirevier Hockenheim. (tak)