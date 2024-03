Rund 130.000 Euro Schaden durch Wohnungsbrand in Rüsselsheim

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Ein Wohnungsbrand hat in der Nacht zum Montag in Rüsselsheim im Landkreis Groß-Gerau einen Sachschaden von rund 130.000 Euro angerichtet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Erdgeschosswohnung bereits vollständig in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Drei Menschen befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch im Gebäude, darunter auch eine gehbehinderte Person, die von der Feuerwehr aus dem Erdgeschoss gerettet werden musste. Zwei weitere Personen wurden über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst betreut und konnten unverletzt wieder entlassen werden.