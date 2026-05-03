Einsatz

Feuerwehr in Konstanz rettet Mensch vor Wohnungsbrand

Bei einem Brand in der Konstanzer Altstadt rettet die Feuerwehr eine Person aus einer Wohnung. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch ungeklärt.

Die Feuerwehr rettete in Konstanz am Bodensee einen Menschen aus einer brennenden Wohnung. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa
Die Feuerwehr rettete in Konstanz am Bodensee einen Menschen aus einer brennenden Wohnung. (Symbolbild)

Konstanz (dpa) - Bei einem Brand in Konstanz hat die Feuerwehr am Nachmittag einen Menschen aus einer brennenden Wohnung gerettet. Zum Gesundheitszustand der Person wurde zunächst nichts bekannt. Wie es zu dem Feuer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses kommen konnte, ist noch unklar, wie die Einsatzkräfte mitteilten. 

Das Treppenhaus sei bei Eintreffen des Löschtrupps bereits stark verraucht gewesen. In einigen anderen Wohnungen hielten sich noch Menschen auf, sie durften dort bleiben und wurden von Feuerwehrkräften betreut. Der Brand war dann schnell gelöscht, nach rund drei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

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