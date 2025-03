Karlsruhe (dpa/lsw) - Aus einer verrauchten Wohnung in Karlsruhe hat die Feuerwehr eine hilflose Person gerettet. Die Einsatzkräfte rückten am Mittwochabend mit dem Schlagwort «Menschenleben in Gefahr» in die Waldstraße aus, nachdem ein Rauchmelder Alarm geschlagen hatte, wie die Feuerwehr mitteilte.