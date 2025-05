Croissants lösen in der Nacht Feuerwehreinsatz aus

Emmendingen (dpa/lsw) - Verkohlte Croissants haben in Emmendingen in der Nacht für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Ein 36-Jähriger und eine 37-Jährige legten sich wohl wieder schlafen, nachdem sie die Croissants für ein Frühstück in den Ofen gelegt hatten, wie die Polizei mitteilte. Als Rauch aus dem Ofen kam, schlug der Rauchmelder Alarm.