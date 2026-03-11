Wohnungsbrand in Fechenheim – mehrere Menschen verletzt
In Frankfurt-Fechenheim brennt in der Nacht eine Wohnung. Es gibt Verletzte, die Ursache ist noch unklar. Einsatzkräfte sind seit den frühen Morgenstunden vor Ort.
Frankfurt (dpa/lhe) - In Frankfurt-Fechenheim ist in der Nacht eine Wohnung in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, wurden nach bisherigen Informationen drei bis vier Menschen verletzt. Die Schwere ihrer Verletzungen und die Brandursache seien noch unklar. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind seit 4.00 Uhr im Einsatz.