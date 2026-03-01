Eskalation im Nahen Osten

BW-Innenminister: Keine konkrete Gefahr für Einrichtungen

Der Konflikt zwischen Israel, den USA und dem Iran im Nahen Osten eskaliert. Was bedeutet das für Einrichtungen in Baden-Württemberg? Innenminister Strobl gibt eine Einschätzung ab.

Kundgebung für den Iran in Stuttgart. Foto: Silas Stein/dpa
Kundgebung für den Iran in Stuttgart.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der militärischen Eskalation im Nahen Osten liegen dem Innenministerium in Baden-Württemberg derzeit «keine Erkenntnisse vor, aus welchen sich eine konkrete Gefährdung für ausländische, jüdische, israelische und US-amerikanische Einrichtungen in Baden-Württemberg ableiten lässt». Das teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) mit. Die Sicherheitsbehörden seien besonders wachsam und träfen lageorientiert die erforderlichen Maßnahmen. Das Schutzniveau an jüdischen, israelischen und US-amerikanischen Einrichtungen sei bereits sehr hoch und bleibe freilich auf diesem Niveau.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Innenminister Strobl drückt bei Drohnenabwehr aufs Tempo
Drohnen

Innenminister Strobl drückt bei Drohnenabwehr aufs Tempo

Wie gut ist Baden-Württemberg bei der Drohnenabwehr aufgestellt? Innenminister Thomas Strobl sieht sein Land vorn, mahnt aber zu mehr Zusammenarbeit und verweist auf internationale Herausforderungen.

26.11.2025

Keine konkrete Gefährdung für israelische Einrichtungen
Konflikte

Keine konkrete Gefährdung für israelische Einrichtungen

Judenhass traut sich seit längerem wieder auf deutsche Straßen. Nun eskaliert der Nahost-Konflikt. Was bedeutet das für die Sicherheitslage?

13.06.2025

Innenminister Strobl begrüßt verstärkte Grenzkontrollen
Migration

Innenminister Strobl begrüßt verstärkte Grenzkontrollen

Kurz nach seinem Amtsantritt kündigt der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ein strengeres Vorgehen an den Grenzen an. Den Innenminister von Baden-Württemberg hat er dabei an seiner Seite.

07.05.2025

Parteien

Strobl verzichtet auf CDU-Vorsitz in Baden-Württemberg

Immer wieder führte Thomas Strobl die CDU in Baden-Württemberg aus der Krise. Doch mittlerweile gilt er vielen im Landesverband selbst als das Problem. Er gibt auf - und macht Platz für einen Neuanfang.

25.09.2023

Verfassung

Strobl warnt vor russischer Spionage in Baden-Württemberg

22.06.2023