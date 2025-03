Cannabis-Plantage im Haus - vier Männer verhaftet

Hofheim am Taunus (dpa/lhe) - Vier Männer sind in Hofheim am Taunus (Main-Taunus-Kreis) verhaftet worden, weil sie eine Cannabis-Plantage betrieben haben sollen. Einem Zeuge sei am Mittwochabend ein verdächtiger Geruch aufgefallen, der aus dem Haus im Stadtteil Lorsbach gekommen sei, teilte die Polizei mit. Beamte durchsuchten demnach mit einem Polizeihund das Haus und fanden eine Cannabis-Plantage.