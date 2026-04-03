Car-Freitag: Polizei stellt Tuning-Autos in Stuttgart sicher

Stuttgart (dpa/lsw) - Zum traditionellen Saisonauftakt der Tuning-Szene hat die Stuttgarter Polizei am sogenannten Car-Freitag sechs Fahrzeuge sichergestellt und abgeschleppt. Von 96 kontrollierten Fahrzeugen wurden 53 beanstandet, wie die Beamten mitteilten. Die festgestellten Mängel reichten von nicht eingetragenen Rad-Reifen-Kombinationen über unerlaubte Veränderungen an der Abgasanlage bis hin zu illegalen Leistungssteigerungen.

Bei acht Fahrzeugen sei die Betriebserlaubnis wegen schwerwiegender technischer Manipulationen sofort erloschen.

«Unser Ziel ist nicht die Schikane von Autoliebhabern, sondern die konsequente Bekämpfung von Gefahren im Straßenverkehr», sagte Einsatzleiter Dimitrios Bastounis laut Mitteilung. Illegale Umbauten und übermäßiger Lärm hätten auf Stuttgarts Straßen keinen Platz – technischer Leichtsinn könne im Einzelfall tödliche Folgen haben.

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Kontrollen waren angekündigt

Die vermehrten Kontrollen waren zuvor angekündigt worden. Bereits zum fünften Mal beteiligte sich das Land Baden-Württemberg damit laut Innenministerium am Karfreitag an einer bundesweiten Kontrollaktion.