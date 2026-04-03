Schwerpunkt Karfreitag

Car-Freitag: Polizei stellt Tuning-Autos in Stuttgart sicher

Von illegalen Abgasanlagen bis zu riskanten Leistungssteigerungen: Was die Polizei beim Saisonauftakt der Tuning-Szene in Stuttgart zu beanstanden hatte.

Bereits seit einigen Jahren - wie hier 2023 - kontrolliert die Polizei am sogenannten Car-Freitag besonders viel. (Archivbild) Foto: Andreas Rosar/dpa
Bereits seit einigen Jahren - wie hier 2023 - kontrolliert die Polizei am sogenannten Car-Freitag besonders viel. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Zum traditionellen Saisonauftakt der Tuning-Szene hat die Stuttgarter Polizei am sogenannten Car-Freitag sechs Fahrzeuge sichergestellt und abgeschleppt. Von 96 kontrollierten Fahrzeugen wurden 53 beanstandet, wie die Beamten mitteilten. Die festgestellten Mängel reichten von nicht eingetragenen Rad-Reifen-Kombinationen über unerlaubte Veränderungen an der Abgasanlage bis hin zu illegalen Leistungssteigerungen. 

Bei acht Fahrzeugen sei die Betriebserlaubnis wegen schwerwiegender technischer Manipulationen sofort erloschen. 

«Unser Ziel ist nicht die Schikane von Autoliebhabern, sondern die konsequente Bekämpfung von Gefahren im Straßenverkehr», sagte Einsatzleiter Dimitrios Bastounis laut Mitteilung. Illegale Umbauten und übermäßiger Lärm hätten auf Stuttgarts Straßen keinen Platz – technischer Leichtsinn könne im Einzelfall tödliche Folgen haben.

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Kontrollen waren angekündigt

Die vermehrten Kontrollen waren zuvor angekündigt worden. Bereits zum fünften Mal beteiligte sich das Land Baden-Württemberg damit laut Innenministerium am Karfreitag an einer bundesweiten Kontrollaktion.

«In der Tuning- und Poserszene hat sich der Karfreitag als unseliger Saisonstart etabliert», hieß es von Innenminister Thomas Strobl (CDU). In den Jahren 2022 bis 2025 wurden den Angaben zufolge jeweils mehr als 350 Verstöße festgestellt.

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