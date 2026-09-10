Hoher Schaden

Carport brennt – Feuer greift auf Gebäude und Auto über

Flammen zerstören ein Carport, ein Haus, eine Scheune und ein Auto – die Feuerwehr kämpft stundenlang. Verletzt wird laut Polizei niemand, doch der Schaden ist hoch.

Die Feuerwehr war mit 10 Fahrzeugen und rund 60 Einsatzkräften vor Ort. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Feuerwehr war mit 10 Fahrzeugen und rund 60 Einsatzkräften vor Ort. (Symbolbild)

Crailsheim (dpa/lsw) - Ein Feuer in Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) hat mehrere Gebäude und ein Auto beschädigt und einen Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht. Wie die Polizei mitteilte, geriet in der Nacht ein Carport in Brand. Das Feuer habe sich danach auf ein unbewohntes Haus, ein Auto und eine Scheune ausgebreitet. Dabei wurden laut Polizei auch Rollläden und Fenster der beiden angrenzenden Häuser beschädigt. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 350.000 Euro.

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