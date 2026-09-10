Carport brennt – Feuer greift auf Gebäude und Auto über

Crailsheim (dpa/lsw) - Ein Feuer in Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) hat mehrere Gebäude und ein Auto beschädigt und einen Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht. Wie die Polizei mitteilte, geriet in der Nacht ein Carport in Brand. Das Feuer habe sich danach auf ein unbewohntes Haus, ein Auto und eine Scheune ausgebreitet. Dabei wurden laut Polizei auch Rollläden und Fenster der beiden angrenzenden Häuser beschädigt. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 350.000 Euro.