Parteitag in Stuttgart

CDU bestätigt Generalsekretär Linnemann mit großer Mehrheit

Es ist ein Vertrauensbeweis für einen der engsten Mitarbeiter von Parteichef Friedrich Merz: In Stuttgart würdigen die Delegierten das Engagement des Parteimanagers.

Nach Parteichef und Kanzler Friedrich Merz stärken die Delegierten des Parteitags in Stuttgart auch seinem Generalsekretär Carsten Linnemann den Rücken. Foto: Kay Nietfeld/dpa
Nach Parteichef und Kanzler Friedrich Merz stärken die Delegierten des Parteitags in Stuttgart auch seinem Generalsekretär Carsten Linnemann den Rücken.

Stuttgart (dpa) - Die CDU hat nach Parteichef Friedrich Merz auch Generalsekretär Carsten Linnemann mit großer Mehrheit im Amt bestätigt. Der 48 Jahre alte nordrhein-westfälische Bundestagsabgeordnete, der vom Vorsitzenden Merz vorgeschlagen worden war, erhielt 864 Stimmen. 91 Delegierte votierten mit Nein, 14 enthielten sich. Die CDU, die anders als andere Parteien Enthaltungen nicht wertet, errechnete daraus ein Ergebnis von 90,47 Prozent. Enthaltungen mitgerechnet, betrug das Ergebnis 89,16 Prozent.

Als stellvertretende Generalsekretärin wurde die baden-württembergische Bundestagsabgeordnete Christina Stumpp im Amt bestätigt. Schatzmeisterin bleibt die Bundestagsabgeordnete Franziska Hoppermann aus Hamburg.

