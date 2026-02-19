CDU-Parteitag

Linnemann: Werden Merz Rücken stärken in schwierigen Zeiten

Stellen sich die 1001 CDU-Delegierten mit breiter Mehrheit hinter den Kanzler bei dessen Wiederwahl zum Parteivorsitzenden? Der CDU-Generalsekretär hat eine klare Erwartung.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann erwartet eine klare Rückenstärkung für Kanzler Friederich Merz bei dessen Wiederwahl zum Parteichef an diesem Freitag. Foto: Kay Nietfeld/dpa
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann erwartet eine klare Rückenstärkung für Kanzler Friederich Merz bei dessen Wiederwahl zum Parteichef an diesem Freitag.

Stuttgart (dpa) - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat sich überzeugt gezeigt, dass die Partei sich bei der ersten Wiederwahl von Friedrich Merz zum CDU-Chef in dessen Zeit als Kanzler breit hinter den Vorsitzenden stellt. «Wir werden ihm den Rücken stärken in unglaublich schwierigen Zeiten», sagte Linnemann nach Beratungen der Spitzengremien seiner Partei vor dem am Freitag beginnenden zweitägigen CDU-Bundesparteitag in Stuttgart. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In der Partei gibt es angesichts des holprigen Starts der von Merz geführten schwarz-roten Koalition im Bund auch Unmut darüber, dass der Kanzler etwa Versprechungen von schnellen Reformen nicht einhalten konnte. 

Linnemann: Außen- und Innenpolitik gehören zusammen

Linnemann sagte, man werde «auch deutlich machen, dass Außen- und Innenpolitik zusammengehört». Er ergänzte: «Außenpolitik in Washington oder Neu-Delhi ist Wirtschaftspolitik in Stuttgart, Ulm, Erfurt oder München.» Merz wurde auch aus den eigenen Reihen vorgehalten, dass er sich zu stark um die Außenpolitik kümmere und die Innenpolitik bisher teils vernachlässigt habe. 

Mit Spannung wird erwartet, wie groß bei der als sicher geltenden Wiederwahl von Merz am Freitag die Zustimmung ausfällt. Zuletzt erhielt er 2024 bei seiner ersten Wiederwahl nach CDU-Zählung 89,81 Prozent. Anders als andere Parteien rechnet die CDU Enthaltungen als ungültige Stimmen. Im Januar 2022 hatte Merz bei einem wegen der Corona-Pandemie digital organisierten Parteitag laut CDU-Zählung 94,62 Prozent erhalten. Bei einer aus rechtlichen Gründen folgenden Briefwahl kam Merz sogar auf 95,33 Prozent.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
CDU-Parteitag: Rückenwind oder Dämpfer für Kanzler Merz
Vor Delegiertentreffen

CDU-Parteitag: Rückenwind oder Dämpfer für Kanzler Merz

Zum ersten Mal stellt sich Friedrich Merz als Kanzler zur Wiederwahl für das Amt des Parteichefs. Intern gibt es Unmut über Schwarz-Rot. Merz will die Delegierten von seinem Kurs überzeugen.

vor 2 Stunden

Linnemann wird nicht Minister und bleibt CDU-Generalsekretär
Künftiges Kabinett

Linnemann wird nicht Minister und bleibt CDU-Generalsekretär

Union und SPD haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt - aber wer ins Kabinett einzieht, ist offen. Ein wichtiger CDU-Politiker erklärt seinen Verzicht.

15.04.2025

CDU-Wahlparteitag: Mehr als 2000 Anträge und offene K-Frage
Parteien

CDU-Wahlparteitag: Mehr als 2000 Anträge und offene K-Frage

Vom Treffen der CDU-Delegierten Anfang Mai werden wichtige Weichenstellungen erwartet. Parteichef Merz stellt sich erstmals der Wiederwahl. Sein Abschneiden dürfte als Signal gedeutet werden.

01.04.2024

Parteien

Merz: Erster Entwurf des neuen CDU-Grundsatzprogramms fertig

Mit neuen Grundsätzen wollen sich die Christdemokraten nach dem Machtverlust im Jahr 2021 inhaltlich neu aufstellen. An diesem Montag sollen zunächst die Parteigremien über Details informiert werden.

06.12.2023

Parteien

Merz wechselt CDU-Generalsekretär aus

In der CDU galt Generalsekretär Czaja manchen als Fehlbesetzung - zu wenig präsent in der Öffentlichkeit und in den Gliederungen der Partei. Nun hat Parteichef Merz Konsequenzen gezogen.

11.07.2023