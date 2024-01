CDU-Bundestagsabgeordneter Schwarz wird Kultusminister

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der CDU-Bundestagsabgeordnete Armin Schwarz wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Freitag Hessens neuer Kultusminister. Zuvor hat die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» darüber berichtet. Schwarz ist Oberstudienrat. Der 55-jährige einstige bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Wiesbadener Landtag hat bei den schwarz-roten Koalitionsverhandlungen in Hessen mitgewirkt. Der Nordhesse löst an der Spitze des Kultusministeriums Alexander Lorz (CDU) ab, der Finanzminister wird. Hintergrund ist der Wechsel von Schwarz-Grün zu Schwarz-Rot am 18. Januar. Zuvor stellt sich das künftige Kabinett am Montag in der Wiesbadener Casino-Gesellschaft der Öffentlichkeit vor.