Schwarz-rotes Kabinett stellt sich vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Drei Tage vor der ersten Sitzung des neuen Landtags in Hessen präsentiert sich das künftige Kabinett. Die Landesvorsitzenden von CDU und SPD, Regierungschef Boris Rhein und Bundesinnenministerin Nancy Faeser, stellen heute um 11.00 Uhr in Wiesbaden die elf Ressortchefinnen und Ressortchefs der neuen schwarz-roten Landesregierung vor. Acht Ministerposten gehen an die CDU als deutliche Siegerin der Landtagswahl am 8. Oktober und drei an die SPD als Juniorpartnerin.