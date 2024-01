Rhein und Faeser stellen am Montag neues Kabinett vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens künftige Ministerriege präsentiert sich erstmals der Öffentlichkeit. Die Landesvorsitzenden von CDU und SPD, Regierungschef Boris Rhein und Bundesinnenministerin Nancy Faeser, stellen sie am nächsten Montag (15. Januar) gemeinsam in Wiesbaden vor, wie eine CDU-Sprecherin am Freitag mitteilte. Das künftige schwarz-rote Kabinett für die 21. Wahlperiode des Bundeslandes zeigt sich in der Wiesbadener Casino-Gesellschaft der Öffentlichkeit.

Am nächsten Dienstag präsentiert Rhein laut der Sprecherin zudem «die personelle Aufstellung der CDU Hessen an der Spitze der Landtagsfraktion» sowie Vorschläge für die Ämter des Landtagspräsidenten und eines Vizepräsidenten vor. Die jetzige Parlamentspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) hatte noch vor wenigen Tagen auf die Frage nach ihrer Nachfolge oder ihr Fortwirken im Amt nur gesagt: «Mir liegt noch kein Wahlvorschlag vor.» Bei ihr wird auch über einen Eintritt ins Kabinett spekuliert.

Am nächsten Donnerstag tritt der neue Wiesbadener Landtag erstmals zusammen. Dabei will sich Rhein als Ministerpräsident in geheimer Abstimmung bestätigen lassen. Es folgt die Vereidigung der Ministerinnen und Minister. In einer Abstimmung muss der Landtag dem neuen schwarz-roten Kabinett das Vertrauen aussprechen.