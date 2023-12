Minister von Schwarz-Rot sollen erst Anfang 2024 feststehen

Wiesbaden (dpa) - Die Ministerinnen und Minister einer neuen schwarz-roten Regierung in Hessen sollen erst Anfang 2024 feststehen. Vor Weihnachten und zwischen den Jahren lasse er mögliche Kandidaten zunächst in Ruhe, sagte CDU-Landeschef und Ministerpräsident Boris Rhein am Donnerstag in Wiesbaden. Auch die Zuschnitte der künftig vorgesehenen Ministerien hätten CDU und SPD erst zuletzt verhandelt.

Ein komplettes Personaltableau gebe es noch nicht. Er habe bestimmte Vorstellungen und müsse mit den möglichen Kandidaten «mal reden», ergänzte Rhein. Er bekomme schon «Empfehlungen von Zweiten für Dritte». Auch Initiativbewerbungen hätten ihn erreicht. Der neue Landtag in Wiesbaden konstituiert sich am 18. Januar - dann will Schwarz-Rot starten.