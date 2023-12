Parteitage befinden über schwarz-roten Koalitionsvertrag

Wiesbaden (dpa/lhe) - CDU und SPD in Hessen wollen an diesem Samstag über den Entwurf ihres Koalitionsvertrags befinden. Gut zwei Monate nach der Landtagswahl haben sich beide Parteien auf das 184-seitige Regierungsprogramm für die Jahre 2024 bis 2029 geeinigt.

Die CDU kommt in Frankfurt (11.00 Uhr) zu einem Landesausschuss, also zu einem Kleinen Parteitag mit rund 100 geladenen Delegierten zusammen. Die SPD rechnet bei ihrem Sonderparteitag im südhessischen Groß-Umstadt (10.00 Uhr) mit etwa 350 Delegierten. An beiden Orten stehen zunächst Debatten über den Koalitionsvertrag auf der Tagesordnung.