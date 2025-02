CDU-Chef Hagel fordert Änderungen an Grundsteuerreform

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach Kritik an den Auswirkungen der Grundsteuerreform in Baden-Württemberg fordert die CDU Änderungen an dem seit Januar geltenden Konzept. «Wir sehen, dass wir die aktuelle Grundsteuerregelung verbessern müssen. Daher wollen wir jetzt besonders ungerechte Härten bei der Grundsteuer beseitigen und den Gemeinden mehr Entscheidungsfreiheit geben, um vor Ort passgenau das Richtige zu tun», sagte CDU-Landeschef Manuel Hagel der «Schwäbischen Zeitung».