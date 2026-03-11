Regierungsbildung

CDU-Mann Bäumler: Özdemir muss CDU-Programm übernehmen

Der Wahlkampf wurde mit harten Bandagen geführt. Die CDU hat hauchdünn verloren – und will sich nun gegenüber den Grünen teuer verkaufen.

Bäumler ist Chef des Sozialflügels seines Landesverbands - und bekannt für klare Worte. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Bäumler ist Chef des Sozialflügels seines Landesverbands - und bekannt für klare Worte. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Grünen müssen als Bedingung für eine Fortführung der grün-schwarzen Regierung nach Worten von CDU-Vorstandsmitglied Christian Bäumler das Regierungsprogramm der Union komplett übernehmen – und dazu noch sicherstellen, dass die Christdemokraten im Kabinett keinesfalls überstimmt werden können. «Wenn er erwartet, dass wir ihm als Ministerpräsident eine Chance geben, dann muss er das Regierungsprogramm eins zu eins übernehmen», sagte Bäumler der Deutschen Presse-Agentur. 

Grundlage für Verhandlungen sei für die CDU nicht das grüne Wahlprogramm, sondern die Aussagen von Spitzenkandidat Cem Özdemir im Wahlkampf, erklärte der Sozialpolitiker Bäumler. Er sprach etwa von einer Abkehr vom Verbrenner-Aus und einer Verschärfung der Migrationspolitik. «Das soll er bei seinen Grünen durchsetzen.» 

Bäumler: CDU stellt Listen mit Schnittmengen auf

In der CDU würden bereits Listen zusammengestellt mit Aussagen Özdemirs, die mit den eigenen Positionen kompatibel seien, berichtete Bäumler. Diese Positionen müssten übernommen werden - «ohne Diskussion». «Das bringt mehr als eine Entschuldigung.» Die CDU wirft den Grünen weiterhin eine «Schmutzkampagne» im Wahlkampf vor. Von manchem CDU-Mitglied war deshalb die Forderung nach einer Entschuldigung Özdemirs zu hören. 

Außerdem müsse sichergestellt werden, dass die CDU in der Regierung nicht überstimmt werden könne, sagte Bäumler. Die Union müsse die gleiche Zahl an Ministerposten erhalten wie die Grünen. 

Özdemir darf uns nicht «hinter die Fichte führen»

Selbst dann sieht Bäumler aber noch ein Ungleichgewicht in einer künftigen Koalition. «Die Verfassung gibt dem Ministerpräsidenten eine große Macht», sagte er. So müsse man in der Geschäftsordnung sicherstellen, dass der Ministerpräsident im Bundesrat nicht gegen den Willen der CDU abstimmen könne. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) habe man da vertraut. Aber bei Özdemir müsse man dafür sorgen, dass er «uns nicht hinter die Fichte führt». Auch müsse festgelegt werden, dass die CDU in der künftigen Regierung nur nach Ressortverantwortung - und unabhängig von den Grünen - Beamte und Richter ernennen könne. 

Bäumler ist Landesvorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) und sitzt im Vorstand der Südwest-CDU.

