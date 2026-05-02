Regierungsbildung

Özdemir: Grüne verzichten aus Sparsamkeit auf zwei Posten

Im Wahlkampf hatte Cem Özdemir versprochen, die vielen Posten in der Landesregierung zu reduzieren. Nun geht seine Partei mit gutem Beispiel voran.

Cem Özdemir hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, die Landesregierung verkleinern zu wollen. Foto: Stefan Puchner/dpa
Cem Özdemir hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, die Landesregierung verkleinern zu wollen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Grünen von Cem Özdemir wollen im Zuge der Regierungsbildung zwei ihnen eigentlich zustehende Posten einsparen. Er werde sein Versprechen einlösen, dass man eher sparsam unterwegs sein werde, sagte Özdemir vor einer Kreisvorsitzendentagung der Partei in Stuttgart. 

Der 60-Jährige, der voraussichtlich am 13. Mai zum neuen Ministerpräsidenten gewählt wird, hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, im Falle eines Wahlsieges die Landesregierung verkleinern zu wollen.

Özdemir zufolge würde den Grünen ein zweiter stellvertretender Parlamentspräsident zustehen. «Das werden wir nicht einlösen», sagte er. Zudem wolle man einen seiner Partei zustehenden Staatssekretärsposten im Bauministerium nicht ausfüllen. Auch werde man Beauftragte weitgehend abschaffen und deren Aufgaben an Staatssekretäre abgeben, so Özdemir. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Parteitage am kommenden Wochenende geplant

Grüne und CDU hatten sich am Donnerstag nach längeren Verhandlungen auf eine Neuauflage der grün-schwarzen Koalition geeinigt. Beide Parteien informieren am Samstag ihre Parteigremien über die Ergebnisse der Verhandlungen. Bei den Grünen findet ein Treffen der Kreisvorstände statt, die CDU veranstaltet eine Funktions- und Mandatsträgerkonferenz. Am kommenden Samstag planen beide Parteien außerdem Parteitage, die den Koalitionsvertrag dann offiziell bestätigen sollen.

Im Wahlkampf hatten die Grünen ihrem Spitzenkandidaten große Beinfreiheit gegeben. Die Kampagne war komplett auf dem prominenten Politiker zugeschnitten, das Programm auf ihn abgestimmt. Dafür will sich Özdemir bei der Partei bedanken. Es sei kein gewöhnlicher Wahlkampf gewesen, den man geführt habe, sagte Özdemir vor der Sitzung. «Ich will Danke sagen, dass die Grünen sich auf meine Vorstellungen von Wahlkampf eingelassen haben.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Neues Bündnis: Grüne und CDU setzen auf Reformen und Respekt
Regierungsbildung

Neues Bündnis: Grüne und CDU setzen auf Reformen und Respekt

Der Weg dorthin war mühsam, doch nun steht die Neuauflage der grün-schwarzen Koalition in Baden-Württemberg – nur einen Tag nach der feierlichen Verabschiedung von Winfried Kretschmann.

01.05.2026

Koalitionsvertrag von Grünen und CDU im Südwesten steht
Regierungsbildung

Koalitionsvertrag von Grünen und CDU im Südwesten steht

Nach wochenlangen Verhandlungen einigen sich Cem Özdemir und Manuel Hagel auf einen Koalitionsvertrag. Grün-Schwarz geht damit in die dritte Runde in Baden-Württemberg.

30.04.2026

Auf dem Weg zu Grün-Schwarz: Özdemir ist optimistisch
Regierungsbildung im Südwesten

Auf dem Weg zu Grün-Schwarz: Özdemir ist optimistisch

Nach vielen Gesprächen kommen Grüne und CDU in Baden-Württemberg immer mehr auf einen gemeinsamen Nenner. Offizielle Koalitionsverhandlungen rücken in Reichweite. Wann geht es los?

03.04.2026

Grün-Schwarz, die Dritte: Wie schnell werden sie sich einig?
Regierungsbildung im Südwesten

Grün-Schwarz, die Dritte: Wie schnell werden sie sich einig?

Grüne und CDU loten in Stuttgart ihre Zukunft aus - einmal wieder, muss man sagen. Was für eine schnelle Einigung spricht. Und was dagegen.

24.03.2026

Cem Özdemir soll Grünen die Macht sichern
Landtagswahl 2026

Cem Özdemir soll Grünen die Macht sichern

Viele Jahre war Cem Özdemir auf der Berliner Bühne präsent. Nun kehrt er als Kandidat für das Ministerpräsidentenamt in die Heimat zurück. Wer ist der Mann, der die Grünen an der Macht halten soll?

24.05.2025