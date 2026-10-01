CDU-Politiker Bareiß verlässt Bundestags-Haushaltsausschuss
Im Haushaltsausschuss gibt es weitere Veränderungen. Der CDU-Politiker Bareiß zieht sich zurück. Hintergrund ist ein Unfall. Was der Württemberger zu der Entscheidung sagt.
Berlin (dpa) - Der CDU-Politiker Thomas Bareiß verlässt den Haushaltsausschuss des Bundestags. «Gemeinsam mit dem Fraktionsvorsitzenden Thorsten Frei habe ich entschieden, dem Haushaltsausschuss nicht mehr anzugehören», teilte er der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatten «Focus» und andere Medien berichtet.
Der Politiker aus Baden-Württemberg teilte weiter mit, künftig werde er eine andere Aufgabe in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion übernehmen. «Näheres dazu werde ich zu gegebener Zeit bekanntgeben. Unabhängig von meiner Aufgabe in der Fraktion steht für mich im Mittelpunkt meiner Arbeit, für die Menschen in meinem Wahlkreis da zu sein und ihre Interessen in Berlin zu vertreten. Das ist seit 2005 mein Antrieb als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter - und daran wird sich auch in dieser Legislaturperiode nichts ändern.»
Der 51-Jährige soll synthetische Betäubungsmittel zu sich genommen und Mitte Juli einen schweren Unfall verursacht haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Anfang August kündigte Bareiß in einer persönlichen Erklärung eine Auszeit und parteipolitische Konsequenzen an, auch bat er um Entschuldigung. Er wolle sein Amt als Bezirksvorsitzender der CDU Württemberg-Hohenzollern ruhen lassen und nicht erneut zur Wiederwahl antreten.
Erst vor wenigen Tagen hatte der frühere Unionsfraktionschef Jens Spahn angekündigt, seinen Sitz im Haushaltsausschuss abzugeben. Spahn soll Medienberichten zufolge mit seiner Familie auf der italienischen Insel Sardinien gewesen sein, während der Haushaltsausschuss in Berlin tagte.