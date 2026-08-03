Thomas Bareiß

Polizei stellt Führerschein von Bareiß sicher

Nach dem schweren Unfall auf der B27 verschärft sich die Lage für CDU-Bundestagsabgeordneten Bareiß. Die Polizei hat seinen Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfall mit Verletzten bei Hechingen. (Archivfoto) Foto: Ralf Biesinger/dpa
Verkehrsunfall mit Verletzten bei Hechingen. (Archivfoto)

Hechingen (dpa/lsw) - CDU-Bundestagsabgeordneter Thomas Bareiß (CDU), gegen den nach einem schweren Unfall ein Ermittlungsverfahren läuft, hatte am Freitagnachmittag noch Besuch von der Polizei. Beamte suchten Bareiß auf, um seinen Führerschein sicherzustellen, wie die Staatsanwaltschaft Hechingen mitteilte. Es habe bei der Übergabe des Dokuments keine Probleme gegeben, sagte ein Behördensprecher. 

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Bareiß wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung und der fahrlässigen Körperverletzung, sagte der Sprecher. Der Verdacht beruhe vor allem auf dem Ergebnis einer Blutanalyse. «Vor deren Hintergrund besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte den Verkehrsunfall verursacht hat und dabei nicht unter Alkoholeinfluss, jedoch unter dem Einfluss eines synthetischen Betäubungsmittels stand.» 

Um welche Substanz es sich genau handelt, wollte die Staatsanwaltschaft nicht preisgegeben. Sie habe sich aber in einer «relevanten Menge» im Blut des Politikers befunden. Die synthetische Substanz unterliege dem Betäubungsmittelgesetz. Sie stehe nicht im Zusammenhang eines Medikaments. Bareiß war wieder für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Mehrere Verletzte bei Unfall 

An dem Unfall am 12. Juli auf der B27 zwischen Hechingen und Balingen waren nach Polizeiangaben zwei Fahrzeuge beteiligt. Ein 51-Jähriger, der mit seinem Wagen auf der linken Spur fuhr, kollidierte mit einem Auto auf der rechten Spur. Der Wagen des Mannes habe sich überschlagen, und der Fahrer sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Die Polizei hatte keine Angaben dazu gemacht, ob es sich dabei um den Politiker Bareiß handelt. Der 50-jährige Fahrer des anderen Autos und seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 40 und 47 Jahren wurden laut Polizei ebenfalls verletzt und kamen ins Krankenhaus. 

Der «Schwäbischen Zeitung» sagte Bareiß aktuell, dass er sich nicht an den Unfall erinnere. «Ich habe noch das Bild im Hinterkopf, wie ich kopfüber den Feuerwehrmann sehe, der mich aus dem Auto rausgezogen hat», sagte er. 

Seit mehr als 20 Jahren im Bundestag

Bareiß gehört seit 2005 dem Bundestag an und vertritt dort den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen. Der 51-jährige Diplom-Betriebswirt war von 2018 bis 2021 Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und Tourismus- und Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung. In dieser Legislaturperiode ist Bareiß Mitglied im Haushaltsausschuss.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
CDU-Politiker schildert Unfallfolgen: Nächte ohne Schlaf
Thomas Bareiß

CDU-Politiker schildert Unfallfolgen: Nächte ohne Schlaf

Er hatte auf einer Bundesstraße einen schweren Unfall. Wie der CDU-Politiker Bareiß die Zeit nach dem Ereignis erlebte, schildert er nun öffentlich.

30.07.2026

«Großer Schutzengel»: CDU-Mann dankt Helfern nach Unfall
Bundestagspolitiker

«Großer Schutzengel»: CDU-Mann dankt Helfern nach Unfall

Bei Hechingen in Baden-Württemberg kommt es zu einem schweren Unfall. Später wird klar: In einem der Fahrzeuge saß der bekannte CDU-Politiker Thomas Bareiß, der bei dem Unfall verletzt wurde.

13.07.2026

Sieben Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße - auch Kinder
Unfälle

Sieben Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße - auch Kinder

Drei Autos kollidieren auf der Bundesstraße bei Hechingen. Unter den Schwerverletzten sind auch Kinder.

01.02.2026

17-Jähriger ohne Führerschein verursacht Unfall
Verkehrsunfall

17-Jähriger ohne Führerschein verursacht Unfall

Ein 17-jähriger Fahrer ist am Sonntagabend mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Er wurde dabei schwer verletzt, sein jugendlicher Beifahrer lebensgefährlich.

01.12.2025

Hersfeld-Rotenburg

Lastwagen kippt auf B27 um: Fahrer schwer verletzt

15.04.2023