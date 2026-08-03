Polizei stellt Führerschein von Bareiß sicher

Hechingen (dpa/lsw) - CDU-Bundestagsabgeordneter Thomas Bareiß (CDU), gegen den nach einem schweren Unfall ein Ermittlungsverfahren läuft, hatte am Freitagnachmittag noch Besuch von der Polizei. Beamte suchten Bareiß auf, um seinen Führerschein sicherzustellen, wie die Staatsanwaltschaft Hechingen mitteilte. Es habe bei der Übergabe des Dokuments keine Probleme gegeben, sagte ein Behördensprecher.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Bareiß wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung und der fahrlässigen Körperverletzung, sagte der Sprecher. Der Verdacht beruhe vor allem auf dem Ergebnis einer Blutanalyse. «Vor deren Hintergrund besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte den Verkehrsunfall verursacht hat und dabei nicht unter Alkoholeinfluss, jedoch unter dem Einfluss eines synthetischen Betäubungsmittels stand.»

Um welche Substanz es sich genau handelt, wollte die Staatsanwaltschaft nicht preisgegeben. Sie habe sich aber in einer «relevanten Menge» im Blut des Politikers befunden. Die synthetische Substanz unterliege dem Betäubungsmittelgesetz. Sie stehe nicht im Zusammenhang eines Medikaments. Bareiß war wieder für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

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Mehrere Verletzte bei Unfall

An dem Unfall am 12. Juli auf der B27 zwischen Hechingen und Balingen waren nach Polizeiangaben zwei Fahrzeuge beteiligt. Ein 51-Jähriger, der mit seinem Wagen auf der linken Spur fuhr, kollidierte mit einem Auto auf der rechten Spur. Der Wagen des Mannes habe sich überschlagen, und der Fahrer sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Die Polizei hatte keine Angaben dazu gemacht, ob es sich dabei um den Politiker Bareiß handelt. Der 50-jährige Fahrer des anderen Autos und seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 40 und 47 Jahren wurden laut Polizei ebenfalls verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Der «Schwäbischen Zeitung» sagte Bareiß aktuell, dass er sich nicht an den Unfall erinnere. «Ich habe noch das Bild im Hinterkopf, wie ich kopfüber den Feuerwehrmann sehe, der mich aus dem Auto rausgezogen hat», sagte er.

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