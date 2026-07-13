Bundestagspolitiker

«Großer Schutzengel»: CDU-Mann dankt Helfern nach Unfall

Bei Hechingen in Baden-Württemberg kommt es zu einem schweren Unfall. Später wird klar: In einem der Fahrzeuge saß der bekannte CDU-Politiker Thomas Bareiß, der bei dem Unfall verletzt wurde.

Bei dem Unfall nahe Hechingen wurden laut Polizei vier Menschen verletzt. Foto: Ralf Biesinger/dpa
Bei dem Unfall nahe Hechingen wurden laut Polizei vier Menschen verletzt.

Hechingen (dpa) - Nach einem schweren Autounfall hat sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß in sozialen Medien zu Wort gemeldet. «Familie und Freunde sind dankbar, dass er einen großen Schutzengel an seiner Seite hatte», heißt es in einem Post auf dem offiziellen Account des Politikers auf Instagram. Bareiß befindet sich demnach weiter im Krankenhaus in Tübingen, er sei aber ansprechbar und habe keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Seine Gedanken seien auch bei den anderen Beteiligten des Unfalls und bei deren Familien. 

Der 51-Jährige war bei einem Verkehrsunfall bei Hechingen in Baden-Württemberg verletzt worden. Bareiß wolle den Rettungskräften danken, die «so schnell vor Ort waren und mit ihrem Einsatz sofort geholfen haben», heißt es in der Mitteilung. «Sie retten jeden Tag Leben und es gibt nicht genug Worte, um ihren Einsatz zu würdigen.»

Weitere Verletzte

An dem Unfall auf der Bundesstraße 27 nahe Hechingen im Zollernalbkreis waren am Sonntagvormittag nach Polizeiangaben zwei Fahrzeuge beteiligt. Ein 51-Jähriger, der mit seinem Wagen auf der linken Spur fuhr, sei aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Auto auf der rechten Spur kollidiert, teilte die Polizei mit. Der Wagen des Mannes habe sich überschlagen und der Fahrer sei eingeklemmt worden. Die Polizei hatte keine Angaben gemacht, ob es sich dabei um den Politiker Bareiß handelt.

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Die Feuerwehr befreite den schwer verletzten Fahrer. Den Angaben nach wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der 50-jährige Fahrer des anderen Autos und seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 40 und 47 Jahren seien ebenfalls verletzt worden. Laut Polizei kamen sie ebenfalls ins Krankenhaus. 

Die beiden Autos wurden laut Polizei abgeschleppt, der Schaden belaufe sich auf rund 35.000 Euro. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Demnach soll ein Gutachter den genauen Hergang klären.

Seit mehr als 20 Jahren im Bundestag

Bareiß gehört seit 2005 dem Deutschen Bundestag an und vertritt dort den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen. Der 51-jährige Diplom-Betriebswirt war von 2018 bis 2021 Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und Tourismus- und Mitbestandsbeauftragter der Bundesregierung. In dieser Legislaturperiode ist Bareiß Mitglied im Haushaltsausschuss.

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