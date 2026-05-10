Auto überschlägt sich

Wespe verursacht schweren Autounfall - Fahrer verletzt

Ein Mann wird verletzt, sein Auto hat einen Totalschaden - verantwortlich dafür soll ein kleines Insekt gewesen sein. Was weiß die Polizei zum Unfallhergang?

Unfallursache Wespe: Der bei dem Unfall verletzte Mann gab an, dass er wegen des Insekts die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tmn
Unfallursache Wespe: Der bei dem Unfall verletzte Mann gab an, dass er wegen des Insekts die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. (Symbolbild)

Bad Homburg vor der Höhe (dpa/lhe) - Eine Wespe ist in Bad Homburg vor der Höhe die Ursache für einen schweren Autounfall gewesen. Ein 60-jähriger Autofahrer verlor am Samstagnachmittag aufgrund des Insekts im Fahrzeuginnenraum die Kontrolle über seinen Wagen, wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte. 

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Der Mann kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte dann mit einem Verkehrsschild und einem Baum. Anschließend überschlug sich der Wagen laut den Einsatzkräften. Der 60-Jährige kam zur Abklärung in ein Krankenhaus, weitere Angaben zu seinem Gesundheitszustand gab es zunächst nicht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 40.000 Euro.

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