Wespe verursacht schweren Autounfall - Fahrer verletzt
Ein Mann wird verletzt, sein Auto hat einen Totalschaden - verantwortlich dafür soll ein kleines Insekt gewesen sein. Was weiß die Polizei zum Unfallhergang?
Bad Homburg vor der Höhe (dpa/lhe) - Eine Wespe ist in Bad Homburg vor der Höhe die Ursache für einen schweren Autounfall gewesen. Ein 60-jähriger Autofahrer verlor am Samstagnachmittag aufgrund des Insekts im Fahrzeuginnenraum die Kontrolle über seinen Wagen, wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte.
Der Mann kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte dann mit einem Verkehrsschild und einem Baum. Anschließend überschlug sich der Wagen laut den Einsatzkräften. Der 60-Jährige kam zur Abklärung in ein Krankenhaus, weitere Angaben zu seinem Gesundheitszustand gab es zunächst nicht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 40.000 Euro.