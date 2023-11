CDU und SPD sprechen über Stand der Koalitionsverhandlungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund zwei Wochen nach Beginn ihrer Koalitionsverhandlungen in Hessen informieren CDU und SPD an diesem Donnerstag über den Stand ihrer Gespräche. «Wir sind auf einem guten Weg», sagte ein CDU-Sprecher. Etappenziele seien erreicht und Vertrauen aufgebaut worden. Die Generalsekretäre von CDU und SPD in Hessen, Manfred Pentz und Christoph Degen, berichten in Wiesbaden (12.00 Uhr) über Details.