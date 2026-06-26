Handball

Champions League: Deutsche Teams kennen Vorrundengegner

Für den deutschen Meister SC Magdeburg geht es unter anderem nach Polen, für die Füchse Berlin nach Ungarn. Auch Melsungen und die Frauen aus Blomberg und Dortmund spielen in der Königsklasse.

Trainer Bennet Wiegert und der SC Magdeburg hatten 2023 und 2025 die Königsklasse gewonnen. (Archivbild) Foto: Andreas Gora/dpa
Trainer Bennet Wiegert und der SC Magdeburg hatten 2023 und 2025 die Königsklasse gewonnen. (Archivbild)

Wien (dpa) - Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg trifft in der Vorrunde der Champions League auf Industria Kielce aus Polen, die Füchse Berlin spielen gegen Veszprem HC aus Ungarn. Das ergab die Auslosung bei der Europäischen Handballföderation (EHF) in Wien.

Die Vorrunde der Königsklasse der Männer wird nach einer Reform erstmals mit 24 Teams in vier Sechsergruppen ausgespielt. Weitere Gegner des Teams von SCM-Trainer Bennet Wiegert sind Kolstad HB (Norwegen) sowie der HC Kriens-Luzern (Schweiz). Für die Mannschaft von Füchse-Coach Nicolej Krickau geht es zudem gegen den FC Porto (Portugal) und Partizan Belgrad (Serbien).

Als Sieger der European League ist auch die MT Melsungen erstmals in der Königsklasse dabei. Die Nordhessen spielen in einer Gruppe mit HBC Nantes (Frankreich), Wisla Plock (Polen) und Vardar Skopje (Nordmazedonien)

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Die beiden ersten Teams jeder Gruppe kommen in die K.-o.-Runde. Für die Dritten und Vierten geht es in der European League weiter.

Frauen-Meister Blomberg trifft auf Titelverteidiger Metz

Bei den Frauen bleibt es bei zwei Achtergruppen. Der deutsche Meister HSG Blomberg-Lippe bekommt es mit Titelverteidiger Metz HB (Frankreich), Györ KC (Ungarn), Odense HB, Nyköbing HB (beide Dänemark), Gloria Bistrita (Rumänien), HC Podravka (Kroatien) und Storhamar HB (Norwegen) zu tun. Borussia Dortmund trifft auf Team Esbjerg (Dänemark), CSM Bukarest (Rumänien), FTC Budapest (Ungarn), Brest HB (Frankreich), Krim Ljubljana (Slowenien), Sola HK (Norwegen) und Buducnost Podgorica (Montenegro).

Die Champions League der Männer startet mit den ersten Spielen am 5. und 6. September, die der Frauen am 9. und 10. September. Die Final Four sind für den 29. und 30. Mai in Budapest (Frauen) sowie den 12. und 13. Juni 2027 in Köln (Männer) geplant.

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