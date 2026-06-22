Fünf deutsche Handball-Teams in der Champions League dabei

Wien (dpa) - Insgesamt fünf deutsche Handball-Teams werden in der kommenden Saison in der Champions League antreten. Wie die Europäische Handball-Föderation (EHF) mitteilte, gehen bei den Männern der Meister SC Magdeburg, der Bundesliga-Zweite Füchse Berlin und die MT Melsungen als Gewinner der European League an den Start. Bei den Frauen sind es der neue Titelträger HSG Blomberg-Lippe und Borussia Dortmund.

Bei den Männern wird das Teilnehmerfeld der Königsklasse ab der Saison 2026/27 von 16 auf 24 Mannschaften erhöht. So wurde auch ein dritter Startplatz für einen deutschen Bundesligisten möglich. Auch Frankreich und Dänemark schicken drei Starter ins Rennen.

Die Auslosung der Vorrundengruppen erfolgt am Freitagvormittag bei der EHF in Wien. Die Champions League der Männer startet mit den ersten Spielen am 5. und 6. September, die der Frauen am 9. und 10. September.