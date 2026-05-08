Handball

European League: Final Four bringt Vorjahresduelle

Im Finalturnier der European League stehen sich am letzten Mai-Wochenende in Hamburg Titelverteidiger Flensburg-Handewitt und Melsungen sowie Kiel und Montpellier gegenüber – wie schon 2025.

Die SG Flensburg-Handewitt ist Titelverteidiger in der European League. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Die SG Flensburg-Handewitt ist Titelverteidiger in der European League. (Archivbild)

Wien (dpa) - Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt trifft im Final Four der Handball-European-League auf den Bundesliga-Rivalen MT Melsungen. Das ergab die Auslosung bei der Europäischen Handballföderation (EHF) in Wien. Das zweite Halbfinale bestreiten der deutsche Rekordmeister THW Kiel und der französische Vertreter Montpellier HB.

Damit kommt es zu den gleichen Semifinal-Begegnungen wie im vergangenen Jahr. Damals hatte Montpellier die Kieler und Flensburg die Melsunger bezwungen. Die Finalrunde wird am 30. und 31. Mai in Hamburg gespielt. Die Hansestadt ist zum dritten Mal Ausrichter.

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