Titelverteidiger Flensburg im Halbfinale gegen Melsungen

Wien (dpa) - Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt trifft im Halbfinale der Handball-European-League auf den Bundesligarivalen MT Melsungen. Der THW Kiel bekommt es mit dem französischen Vertreter Montpellier HB zu tun. Das ergab die Auslosung des Final Four bei der Europäischen Handballföderation (EHF) in Wien. Die Endrunde wird am 24. und 25. Mai in Hamburg ausgespielt.