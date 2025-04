Melsungen steht im Viertelfinale der European League

Kassel (dpa/lhe) - Der Traum vom Titel in der European League geht für die Handballer der MT Melsungen weiter. Die Nordhessen gewannen das Playoff-Rückspiel gegen den Bundesliga-Konkurrenten VfL Gummersbach mit 29:25 (14:13). Damit steht die MT nach der 26:29-Hinspielniederlage zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in einem europäischen Viertelfinale.