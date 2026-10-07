Chefwechsel bei Fresenius Medical Care
Vier Jahre lang stand Helen Giza an der Spitze des Dialysekonzerns. Nun kommt jemand, der bereits im Aufsichtsrat des Unternehmens aus Bad Homburg saß.
Bad Homburg (dpa/lhe) - Wechsel an der Spitze des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (FMC) in Bad Homburg: Vorstandschefin Helen Giza scheidet in Kürze aus dem Unternehmen aus, ihr nachfolgen wird zum 12. Oktober Shervin Korangy, wie FMC mitteilte. Der 51-Jährige sei von Aufsichtsrat einstimmig bestellt worden.
Genaue Gründe für die Personalie nannte das Unternehmen nicht. Die 58 Jahre alte Giza hatte FMC seit vier Jahren geleitet, davor war sie den Angaben zufolge drei Jahre lang Finanzvorständin. Ihr Nachfolger Korangy sitzt seit 2023 im Aufsichtsrat von Fresenius Medical Care, das Mandat hat er nun niedergelegt. Zuletzt war er Chef von BVI Medical, einem US-Hersteller von chirurgischen Produkten.
Der FMC-Aufsichtsratsvorsitzende Michael Sen sagte nach einer Mitteilung, die Ziele der Transformation der vergangenen Jahre seien weitgehend erfüllt. «In der nächsten Wachstumsphase wird das Unternehmen von einem anderen Führungsprofil profitieren.» FMC hat nach eigenen Angaben fast 110.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.