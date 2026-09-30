Chlorgeruch in Lauterbach löst Feuerwehreinsatz aus

Lauterbach (dpa/lhe) - In Lauterbach im Vogelsbergkreis hat der Geruch von Chlor im Bereich des Marktplatzes einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Zunächst war die Ursache für den Geruch unklar, letztendlich konnte jedoch Entwarnung gegeben werden, wie die Polizei mitteilte.

Aufgrund der zunächst unklaren Geruchsbildung am Dienstagabend hätten die Einsatzkräfte vor Ort die Chlorkonzentration in der Kanalisation gemessen. Ein gefährlicher Grenzwert sei dabei nicht überschritten worden. «Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Anwohner», so ein Polizeisprecher. Final habe die Ursache nicht geklärt werden können. Mutmaßlich sei der Geruch durch die Spülung eines Rohrs der Kanalisation entstanden.

Nach rund einer Stunde habe der Einsatz beendet werden können. Als abschließende Maßnahme spülte die Feuerwehr nach eigenen Angaben noch einmal das Kanalnetz in dem betroffenen Bereich mit Wasser.