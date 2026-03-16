Christliche Kirchen in Hessen verlieren weiterhin Mitglieder

Bonn/Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Die Mitgliederzahlen von katholischer und evangelischer Kirche in Hessen sinken weiter - wenn auch etwas langsamer. Nach der neuen Statistik hatten die katholischen Bistümer in dem Bundesland zuletzt noch rund 1,12 Millionen Mitglieder (Stichtag 16. März), ein Jahr zuvor waren es etwa 1,16 Millionen Mitglieder gewesen. Für die evangelischen Kirchen lagen zunächst keine Daten auf Bundeslandebene vor.

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In Hessen leben rund 6,3 Millionen Menschen. Hier die Übersicht zu den einzelnen Bistümern mit größeren Gebieten in Hessen:

Bistum Limburg

Das Bistum Limburg umfasst Teile von Hessen und Rheinland-Pfalz, darunter auch das Frankfurter Stadtgebiet. 2025 lebten in der Diözese rund 486.000 Katholikinnen und Katholiken und damit etwa 15.000 weniger als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Kirchenaustritte hat sich weiter verlangsamt - sie lag zuletzt bei etwa rund 9.100 (2024: 10.800, 2023: 12.000).

«Wir dürfen diese Entwicklung weder kleinreden noch an ihr vorbeigehen. Sie ist Teil der Wirklichkeit, in der wir heute als Kirche leben», sagte Bischof Georg Bätzing. Er sehe in dieser Situation gleichzeitig einen Auftrag zur Erneuerung.

Bistum Mainz

Das Bistum Mainz liegt zu zwei Dritteln in Hessen und zu einem Drittel in Rheinland-Pfalz. Die Zahl der Mitglieder sank binnen eines Jahres von knapp 598.000 auf 577.000. Etwa 11.000 Menschen im Bistumsgebiet kehrten im vergangenen Jahr der katholischen Kirche den Rücken, etwas weniger als 2024 (11.800).

«Die Menschen müssen in unserer Kirche erfahren dürfen, dass sie willkommen sind mit ihren Anfragen», sagte Bischof Peter Kohlgraf. «Das ist und bleibt für mich ein wesentlicher Punkt, um auch in Zeiten einer kleiner werdenden Gemeinschaft mit Zuversicht die Zukunft unserer Kirche zu gestalten.»

Bistum Fulda

Das Bistum Fulda in Osthessen mit Bischof Michael Gerber zählte 2025 noch gut 317.000 Katholiken und damit etwa 9.400 weniger als im Jahr davor. Bei den Kirchenaustritten verlangsamt sich die Entwicklung wie auch in den anderen hessischen Bistümern: Die Zahl der Kirchenaustritte lag mit knapp 5.000 etwas unter der Zahl von 2024 (5.300). 2023 waren es noch 6.016 Austritte gewesen.

«Jeder Kirchenaustritt erfüllt uns mit Sorge und Bedauern», sagte der Generalvikar des Bistums Fulda, Martin Stanke. Zuversichtlich mache ihn, dass sich weiterhin junge Menschen bewusst auf den Weg des Glaubens machten.

Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW)

Auch die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck verliert weiter Mitglieder. Ende 2025 waren es noch gut 666.000, 3,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Austritte nahm im Vorjahresvergleich sogar leicht zu: Sie stieg von rund 11.000 auf etwa 12.000. Die Zahlen sind vorläufig.

«Wir müssen immer wieder deutlich machen, wofür Kirche steht und was sie tut», sagt die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW), Beate Hofmann. Mit ihrem Engagement in Seelsorge, Diakonie und Lebensbegleitung biete sie Orte der Kraft und des Trostes für Menschen in Not und in Krisen.

Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN)