Köln (dpa) - Wenn Rea Garvey an Weihnachten denkt, kommt ihm als Erstes der Truthahnbraten seiner Mutter in den Kopf. «Du bist als Kind mit bestimmten Geschmäckern aufgewachsen - und das ist dann dein Lieblingsgeschmack», sagte der gebürtige Ire der Deutschen Presse-Agentur. «Das hat meine Mutter mir gegeben und wird wahrscheinlich für immer mein Lieblingsessen bleiben.»

Der zweite Gedanke zum Fest dürfte für den Sänger («Supergirl») mit Musik zu tun haben. Denn nach über 25 Jahren im Geschäft hat er nun sein erstes Weihnachtsalbum rausgebracht: «Christmas Calling».

Die meisten der zehn Songs sind wenig besinnlich, sondern stimmen voll guter Laune auf die Weihnachtszeit ein. Ein guter Weihnachtssong müsse einfach eine Stimmung transportieren, meint Garvey.

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«Ich finde so eine Fahrstuhlmusik, die gar nichts mit dir macht, langweilig. Ich mag Musik, die dich ergreift und eine Emotion erweckt oder verstärkt. Aber einfach nur "Happy Christmas" zu singen, reicht mir nicht.»

So klingen «Happy Christmas» und Co.

Dabei heißt seine schon vor einem Jahr veröffentlichte Single genau so - «Happy Christmas», geschrieben in einer schwedischen Schneelandschaft. «Wenn man alles, was man an Weihnachten liebt, in einen Topf geben, kräftig umrühren und daraus einen Song machen würde, dann wäre es dieser Song.»

Die restlichen Weihnachtslieder des Iren klingen ähnlich happy und sind teils mit Gitarrenriffs und festlichen Glockenklängen unterlegt, wie «HoHo Santa» oder das rockige «Ring Out The Bells». Zum typischen Weihnachts-Mix gehören aber natürlich auch besinnlichere Balladen wie «Christmas Wouldn't Be the Same Without You», «Christmas Is The Greatest Gift» oder «Lonely Christmas».

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Die Idee zu «Christmas Calling» ist nicht ganz neu, auch wenn es Garveys erstes Weihnachtsalbum ist. Vor drei Jahren spielte der Musiker unter diesem Motto eine Weihnachtsshow in Frankfurt am Main. Er taufte seine Band die «Elfs» und lud Gäste wie Michael Patrick Kelly und Stefanie Heinzmann ein.

Im vergangenen Jahr wurde daraus eine kleinere Konzertreise, aktuell spielt Garvey eine große Tour mit weihnachtlichen Gigs in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dazu kommen noch die Liveshows von «The Voice of Germany». Ein volles Programm also im Advent.

Weihnachten bei Garvey: Ruhe nach dem Stress

Deshalb freut sich der 53-Jährige, der mit sieben Schwestern aufgewachsen ist, diesmal mit seiner Frau Josephine und seinen beiden Kindern auf ein ruhiges Fest.

«Wir haben viele Reisen hinter uns in letzter Zeit, deswegen haben wir entschieden, in Deutschland zu bleiben.» Das Unterwegssein zu Weihnachten und die Zeit am Flughafen seien in der Regel recht stressig. «Familie zu besuchen, ist auch kein Urlaub. Es ist einfach schön, du willst es unbedingt, aber dann bist du platt und musst dich erholen, wenn du nach Hause kommst.»



Musik darf zum Fest natürlich nicht fehlen. «In Irland sitzen wir immer alle am Klavier und singen zusammen. Und das machen wir in Deutschland mittlerweile auch. Der Vater meiner Frau ist Musiker und er singt dann gern. Ich singe, meine Kinder singen, wir singen alle.»

Foto: Marcus Brandt/dpa Eine Tour im Advent reicht: Rea Garvey bleibt zu Weihnachten diesmal in Deutschland. (Archivfoto)