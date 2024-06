Halbe Million ausländische EU-Bürger seit 2023 in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ende vergangenen Jahres haben mehr als eine halbe Million ausländische EU-Bürgerinnen und EU-Bürger in Hessen gelebt. Insgesamt 511 155 Menschen besaßen eine Staatsangehörigkeit eines der anderen 26 EU-Länder, wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Insgesamt lebten zum Jahresende 2023 genau 6 420 729 Millionen Menschen in Hessen.