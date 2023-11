Claudia Roth: documenta braucht «glaubwürdigen Neustart»

Kassel (dpa) - Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) dringt auf einen Neustart der Kunstausstellung documenta. Nach dem Rücktritt der kompletten Findungskommission sagte Roth am Freitag: «Wir brauchen jetzt einen glaubwürdigen Neustart, dafür muss die documenta auch mit Blick auf ihre Organisationsstrukturen neu aufgestellt werden.» Der Bund sei bereit, an der Neuaufstellung mitzuarbeiten.

Sie könne die Entscheidung der Findungskommission nachvollziehen, sagte Roth: «Ohne vernünftige Strukturen und klare Verantwortungsketten war deren schwierige Aufgabe kaum zu bewältigen.» Das Gremium sollte die künstlerische Leitung für die nächste documenta in Kassel bestimmen. Nachdem zuvor zwei Mitglieder ausgeschieden waren, gaben am Donnerstag auch die restlichen vier auf. Hintergrund sind laut documenta die anhaltenden «polarisierenden Debatten» um die Kunstschau.

Roth sagte, sie begrüße es sehr, «dass sich die documenta GmbH zunächst mit der eigenen, grundsätzlichen Neubestimmung und Strukturreform befasst, bevor die Planung für die Ausgabe 2027 beginnt». Der Bund sei bereit, an einer Neuaufstellung mitzuarbeiten. Sie werde in den kommenden Tagen mit dem Oberbürgermeister Kassels sprechen und - sobald die Regierungsbildung in Hessen abgeschlossen ist - auch mit dem Kunstministerium.