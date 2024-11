Commerzbank bilanziert drittes Quartal

Frankfurt/Main (dpa) - Die Commerzbank bilanziert an diesem Mittwoch (7.00 Uhr) das vom Einstieg der Unicredit geprägte dritte Quartal - just an dem Tag, an dem auch die italienische Großbank ihren Zwischenbericht vorlegt. Analysten rechnen damit, dass der Frankfurter Dax-Konzern in den drei Monaten mit 529 Millionen Euro unter dem Strich in etwa so viel verdient hat wie im zweiten Vierteljahr des laufenden Jahres. Der Rückenwind von der Zinsseite dürfte allerdings weiter nachgelassen haben.