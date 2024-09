Commerzbank: Gab Kontakt zu Unicredit - aber Fokus auf uns

Frankfurt/Berlin (dpa) - Die Commerzbank hat Kontakt mit der italienischen Großbank Unicredit bestätigt, will sich aber auf die Umsetzung ihrer eigenen Strategie konzentrieren. «Es hat einen Kontakt gegeben», sagte Vorstandschef Manfred Knof am Randes einer Veranstaltung des Bankenverbands in Berlin. Wenn jemand einen anderen Plan vorlege, werde man das prüfen, im Sinne der Investoren, Stakeholder, Kunden und Mitarbeiter. «Wir sind von unserem eigenen Plan überzeugt.»