Unicredit schürt mit Commerzbank-Einstieg Übernahmefantasien

Frankfurt/Mailand (dpa) - Der Einstieg der italienischen Großbank Unicredit bei der Commerzbank befeuert Spekulationen über eine Übernahme des Frankfurter Geldhauses. Die Italiener schlugen bei dem angekündigten Verkauf von Aktien durch den Bund zu und kauften zudem Anteile am Markt, wie die Unicredit in Mailand mitteilte. In Summe halten die Italiener jetzt bereits rund neun Prozent der Commerzbank-Aktien.