Commerzbank-Führung verspricht Aktionären weiteres Wachstum

Frankfurt/Main (dpa) - Nach einem Rekordgewinn im vergangenen Jahr verspricht die Commerzbank ihren Anteilseignern weiteres Wachstum. «Für das laufende Geschäftsjahr streben wir trotz der Konjunkturschwäche ein höheres Konzernergebnis als 2023 an», bekräftigte Konzernchef Manfred Knof am Dienstag bei der Online-Hauptversammlung des Frankfurter Dax-Konzerns. Mindestens 70 Prozent davon wolle das Institut, dessen größter Anteilseigner der Bund ist, in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionärinnen und Aktionäre ausschütten.