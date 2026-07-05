Neue Eigentümer gesucht

Condor-Chef offen für Verkauf an Airline vom Golf

Die deutsche Fluggesellschaft Condor ist auf der Suche nach neuen Eigentümern. Ihr Chef kann sich auch einen Verkauf an Airlines vom Golf vorstellen.

Offen für Partner aus anderen Regionen: Condor. (Archivbild) Foto: Fabian Sommer/dpa
Offen für Partner aus anderen Regionen: Condor. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Der staatlich gestützte Ferienflieger Condor schließt bei der Suche nach einem neuen Eigentümer auch Interessenten aus der Golfregion nicht aus. «Natürlich muss man kein Prophet sein, um zu sagen, dass sich Condor wahrscheinlich an einem größeren Konglomerat andocken wird», sagte Condor-Chef Peter Gerber dem Magazin «Stern». 

Da Marktführer Lufthansa aus wettbewerbsrechtlichen Gründen als Käufer ausscheide, nannte Gerber als mögliche Kandidaten unter anderem Airlines wie Emirates, Etihad oder Qatar Airways. «Das sind ebenfalls starke Anbieter, die sich nach den Erfahrungen mit den USA im Irankrieg vielleicht weniger abhängig vom Heimatmarkt machen wollen und auch offen für Partner aus anderen Regionen sein könnten», so Gerber. Auch Turkish Airways sei ein Anbieter, der in Europa wachsen wolle. 

Condor musste in der Corona-Krise mit einem staatlichen Kredit in Millionenhöhe gestützt werden und befindet sich seitdem zu 49 Prozent in staatlicher Hand. Der Staat will diesen Anteil wieder veräußern. Weitere 51 Prozent gehören dem britischen Finanzinvestor Attestor, der 2021 bei Condor eingestiegen war.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Emirates-Chef: Dubai wird sich als Drehkreuz schnell erholen
Luftverkehr in der Golf-Region

Emirates-Chef: Dubai wird sich als Drehkreuz schnell erholen

Der Krieg im Iran hat den Reise- und Flugverkehr in der Golfregion schwer getroffen. Emirates-Chef Tim Clark gibt sich optimistisch, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht von langer Dauer sind.

23.04.2026

Condor erfindet sich neu - Operativer Gewinn steigt
Drehkreuz statt Ferienflieger

Condor erfindet sich neu - Operativer Gewinn steigt

Der operative Gewinn steigt, doch unter dem Strich bleibt ein Verlust. Warum Condor trotzdem den KfW-Kredit vorzeitig zurückzahlen konnte.

09.04.2026

Condor zieht zurück an den Frankfurter Flughafen
Ferienflieger im Wandel

Condor zieht zurück an den Frankfurter Flughafen

Condor kehrt mit neuem Schwung an den Frankfurter Flughafen zurück – und setzt dabei auf moderne Flotte, eigene Zubringer und ein spektakuläres Bürogebäude.

18.03.2026

Condor geht am Flughafen Frankfurt auf Distanz zur Lufthansa
Neues Terminal in Frankfurt

Condor geht am Flughafen Frankfurt auf Distanz zur Lufthansa

Condor zieht im Sommer 2027 ins neue Terminal 3 am größten deutschen Airport. Der Schritt markiert eine klare Trennung vom früheren Partner Lufthansa.

27.02.2026

Ferienflieger Condor fliegt bald auch innerdeutsch
Städte-Trips

Ferienflieger Condor fliegt bald auch innerdeutsch

Die Fluggesellschaft Condor will mit Städtereisen wachsen. Zu den neuen Zielen in Europa zählen auch drei deutsche Metropolen. Der großen Konkurrentin dürfte das kaum gefallen.

05.11.2024