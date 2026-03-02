Krieg im Iran

Condor setzt mehrere Flugverbindungen in den Nahen Osten aus

Der Krieg im Nahen Osten wirbelt den Luftverkehr durcheinander. Auch die Fluggesellschaft Condor zieht Konsequenzen.

Condor verzichtet - ebenso wie Lufthansa - vorläufig auf einige Verbindungen in den Nahen Osten. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Condor verzichtet - ebenso wie Lufthansa - vorläufig auf einige Verbindungen in den Nahen Osten. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Die Fluggesellschaft Condor streicht wegen des Kriegs im Nahen Osten mehrere Verbindungen aus ihrem Programm. Flüge zwischen Berlin sowie Stuttgart und Dubai würden bis einschließlich 5. März ausgesetzt, teilte die Airline in Frankfurt mit. Verbindungen von und nach Sulaymaniyah (Irak) fänden zudem bis einschließlich 3. März 2026 nicht statt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Betroffene Gäste würden direkt informiert. Für Flüge von und nach Dubai, Beirut (Libanon) oder Sulaymaniyah mit Abflugdatum bis einschließlich 28. März biete Condor zudem kostenfreie Umbuchungen auf alternative Ziele im Streckennetz an. Gäste, die ihren Flug über eine Pauschalreise gebucht hätten, sollten sich an ihren Reiseveranstalter wenden.

Condor stehe in engem Austausch mit Behörden und Partnern und beobachte die Entwicklung kontinuierlich, hieß es. «Abhängig von der Lage kann es in den kommenden Tagen zu weiteren Anpassungen im Flugplan kommen.» Die Sicherheit der Gäste und Besatzungsmitglieder habe oberste Priorität.

Wegen des Iran-Kriegs ist der Luftverkehr im Nahen Osten stark gestört. Auch die Lufthansa hat Flüge zu mehreren Zielen in der Region bis 8. März ausgesetzt und meidet den Luftraum im Nahen Osten weitgehend.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lufthansa meidet Luftraum im Nahen Osten weitgehend
Iran-Krieg

Lufthansa meidet Luftraum im Nahen Osten weitgehend

Der Iran-Krieg trifft auch bei der Lufthansa den Flugverkehr: Deutschlands größte Airline ergreift weitreichende Vorsichtsmaßnahmen.

vor 1 Stunde

So wirkt sich der Iran-Krieg auf Flughäfen im Südwesten aus
Eskalation im Nahen Osten

So wirkt sich der Iran-Krieg auf Flughäfen im Südwesten aus

Die Eskalation im Nahen Osten wirkt sich auf den Flugverkehr aus, auch in Baden-Württemberg. Diese Verbindungen sind betroffen.

01.03.2026

Krieg im Nahen Osten - Lufthansa verlängert Flugstopp
Luftverkehr

Krieg im Nahen Osten - Lufthansa verlängert Flugstopp

Die Lufthansa setzt weiter Flüge nach Beirut, Tel Aviv und Teheran aus. Grund ist die angespannte Sicherheitslage.

01.10.2024

Lufthansa verlängert Flug-Stopp nach Israel und Iran
Krieg im Nahen Osten

Lufthansa verlängert Flug-Stopp nach Israel und Iran

Die Lufthansa setzt weiter Flüge in den Nahen Osten aus. Grund ist die angespannte Sicherheitslage.

23.09.2024

Massenübelkeit an Bord von Condor-Jet
Luftverkehr

Massenübelkeit an Bord von Condor-Jet

03.05.2024