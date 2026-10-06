Cora Zicais «Restart» - auch im Nationalteam?

Eppelheim (dpa) - Zum Auftakt der WM-Saison der deutschen Fußballerinnen will Flügelstürmerin Cora Zicai vom VfL Wolfsburg ihre starke Form mit in die DFB-Auswahl nehmen. «Es war ein bisschen eine längere Zeit, wo ich nicht mit dabei war. Ich habe mich gefreut, die Mädels wiederzusehen, wieder bei der Nationalmannschaft zu sein, weil das natürlich schon etwas sehr Besonderes ist», sagte die 21-jährige Ex-Freiburgerin nach dem Auftakttraining in Eppelheim.

Nach einem zeitweise schwierigen Jahr gehört Zicai wieder zum Kader von Bundestrainer Christian Wück für die Länderspiele gegen Australien am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in Karlsruhe und gegen Japan am 13. Oktober (17.45 Uhr/ARD) in Bremen.

«Es passt einfach»

Dabei kann sich Zicai für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien empfehlen. «Ich würde schon sagen, dass ich jetzt körperlich recht fit bin, mental auch ein gewisses Selbstbewusstsein habe. Es passt einfach», sagte das Toptalent.

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Im Rückblick auf die vergangene Spielzeit, ihre erste in Wolfsburg nach dem Abgang beim SC Freiburg, sagte Zicai: «Richtung Ende der letzten Saison war es schon so, dass ich auch muskulär immer wieder Probleme hatte und nicht unbedingt an mein Limit kam.»

Die EM-Teilnehmerin von 2025 verwies auch darauf, dass das Nationalteam in diesem Sommer kein Turnier hatte: «Es war wirklich gut, da noch einmal den Resetknopf zu drücken. Nach dem etwas schwierigen Start in Wolfsburg war es für mich jetzt ein Neustart - noch mal neu ankommen und wieder die Spielfreude zu finden.»

Sonderlob vom Bundestrainer

Auch Wück äußerte sich zuletzt sehr positiv über Zicai. «Es freut mich unheimlich für Cora, dass sie wieder ihrer alten Stärke zurückgefunden hat. Sie hatte einen sehr guten Anfang hier bei uns - zwei, drei sehr, sehr gute Spiele - und ist, was ganz normal ist für eine junge Spielerin, die wechselt, in ein kleines Loch gefallen», erklärte der DFB-Chefcoach. «Ich glaube, ihr hat diese Zeit in Wolfsburg ohne Nationalmannschaft gutgetan, um wieder auf die Beine zu kommen. Aber jetzt bestätigt sie das, was wir alle in ihr sehen.»