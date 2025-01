Cordula Stratmann verliert bei Eltern am Handy die Nerven

Bad Vilbel (dpa) - Die Komikerin und Familientherapeutin Cordula Stratmann ist genervt von Eltern am Handy. «Wenn ich Eltern in der Straßenbahn oder Zug sehe, die anstatt im Kontakt mit dem Kind am Handy sind, während ihr Kind sie etwas fragt und sie nicht reagieren», sagte die 61-Jährige in der Sendung «Silvia am Sonntag» von Hit Radio FFH. «Da verliere ich wirklich die Nerven», führte Stratmann aus.