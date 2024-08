Manche Eltern im Freibad vom Handy abgelenkt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Auch in Wiesbadener Schwimmbädern gibt es Fälle, bei denen Eltern mehr auf ihr Smartphone achten als auf ihre Kinder. Wie eine Sprecherin des Bäderbetriebs mattiaqua auf Anfrage mitteilte, käme dies gelegentlich vor. Eine dramatische Zunahme solcher Fälle verzeichne die Badeaufsicht jedoch nicht.

Hamburger Freibäder hatten vor ein paar Tagen Alarm geschlagen: Die Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer müssten etwa zehnmal in der Woche eingreifen und Kinder präventiv retten, weil sie unbemerkt von ihren Eltern ins tiefere Wasser geraten sind. Oft seien die Eltern von ihren Telefonen abgelenkt.

In Hamburg verteilt das Personal mittlerweile gezielt entsprechende Flyer an die Eltern. Wer sich trotzdem nicht daran hält, «fliegt dann raus», hatte ein Bäder-Sprecher der Hansestadt angekündigt.

Wasseraufsicht spricht Eltern gezielt an

«Unsere Wasseraufsicht ist stets aufmerksam und greift bei Bedarf ein, um sicherzustellen, dass die Kinder gut betreut und sicher sind», erläuterte die mattiaqua-Sprecherin in Wiesbaden. «Wenn unsere Mitarbeiter feststellen, dass Eltern ihre Aufsichtspflicht vernachlässigen, sprechen sie die Eltern direkt an und erinnern sie daran, ihre Kinder im Auge zu behalten.» In den meisten Fällen zeige dies Wirkung.