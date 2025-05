Umfrage: Vielen Bädern fehlt das Personal

Berlin (dpa) - Viele Bäder in Deutschland haben laut einer Umfrage mit Personalengpässen zu kämpfen. So hatten 38 Prozent der befragten Hallen- und Freibäder zu Monatsbeginn noch nicht alle Stellen besetzt. Das geht aus einer Befragung des Verbands kommunaler Unternehmen unter 113 Betreibern kommunaler Bäder in Deutschland hervor. In mehr als jedem vierten Bad seien sogar noch mehr als zehn Prozent der Stellen unbesetzt gewesen.