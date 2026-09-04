Justiz

Corona-Ausschuss beginnt nach zwei Jahren Beweisaufnahme

Hessens Untersuchungsausschuss zur Corona-Pandemie startet erst jetzt mit seiner inhaltlichen Arbeit. Warum? Welche Experten will er befragen?

Die Corona-Pandemie ist vorbei, ihre politische Aufarbeitung nicht: Hessens Corona-Untersuchungsausschuss kommt erstmalig nicht hinter verschlossenen Türen zusammen. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Die Corona-Pandemie ist vorbei, ihre politische Aufarbeitung nicht: Hessens Corona-Untersuchungsausschuss kommt erstmalig nicht hinter verschlossenen Türen zusammen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zum ersten Mal tagt der Corona-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags öffentlich. Bereits vor rund zwei Jahren ist er eingesetzt worden. Doch erst mit der heutigen zehnten Sitzung beginnt in Wiesbaden die Beweisaufnahme. Dabei werden die ersten vier Sachverständigen befragt. Insgesamt darf jede der fünf Fraktionen zwei Experten benennen. 

Zwei Frauen, zwei Männer

An diesem Freitag sollen im Plenarsaal des Wiesbadener Landtags in einer ganztägigen Sitzung folgende Experten angehört werden:

  1. Andrea Kießling, Professorin für Öffentliches, Sozial-, Gesundheits- und Migrationsrecht an der Universität in Frankfurt
  2. Tom Lausen, Datenanalyst und Publizist
  3. Ursel Heudorf, Medizinprofessorin, bis 2019 stellvertretende Leiterin des Frankfurter Gesundheitsamtes
  4. Matthias Friehe, Juraprofessor an der Hochschule EBS für Wirtschaft und Recht in Oestrich-Winkel im Rheingau

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Mehrere Jahre nach Corona befasst sich der Wiesbadener Landtag erneut mit der Pandemie. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Mehrere Jahre nach Corona befasst sich der Wiesbadener Landtag erneut mit der Pandemie. (Symbolbild)

Nur noch elf statt 43 Fragen 

Den Untersuchungsausschuss hatte der hessische Landtag bereits im Juni 2024 auf Betreiben der AfD-Opposition eingesetzt. Nach einem gerichtlichen Streit über die ursprünglich 43 Fragen der AfD zur einstigen Corona-Politik gelten nur noch elf als zulässig. Die abgelehnten Fragen hatten sich teils auch auf die Bundes- und EU-Ebene bezogen. Dagegen wandten sich alle anderen vier Fraktionen unter Hinweis auf fehlende Hessen-Bezüge.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach zwei Jahren startet Corona-Ausschuss Beweisaufnahme
Justiz

Nach zwei Jahren startet Corona-Ausschuss Beweisaufnahme

Nach langem Streit kann der hessische Corona-Untersuchungsausschuss mit seiner inhaltlichen Arbeit beginnen. Erst jetzt ist die Öffentlichkeit zugelassen. Welche Experten sollen befragt werden?

28.08.2026

Corona-Untersuchungsausschuss beginnt Befragungen im Herbst
Landtag

Corona-Untersuchungsausschuss beginnt Befragungen im Herbst

Hunderte Aktenordner, geschwärzte Namen und Experten aus allen Fraktionen: Nach der Sommerpause werden im Corona-Untersuchungsausschuss die ersten Zeugen befragt.

13.05.2026

Landtag erweitert Themen für Corona-Untersuchungsausschuss
Justiz

Landtag erweitert Themen für Corona-Untersuchungsausschuss

Nach langem Streit kann der hessische Corona-Untersuchungsausschuss mit seiner inhaltlichen Arbeit starten. Inwiefern hat der Landtag den Untersuchungsrahmen erweitert?

28.10.2025

Kritik am Ende der Beweisaufnahme in Untersuchungsausschuss
Untersuchungsausschuss

Kritik am Ende der Beweisaufnahme in Untersuchungsausschuss

Ein Untersuchungsausschuss gilt als schärfstes Schwert der Opposition. Nun darf sie es im hessischen Streit um den Rauswurf einer Staatssekretärin bald nicht mehr schwingen. Was ist der Grund?

20.08.2025

Corona-Politik

FDP-Abgeordneter Pürsün leitet Corona-Untersuchungsausschuss

Ursprünglich wollte die hessische AfD-Fraktion im Corona-Ausschuss mehr als 40 Punkte behandeln. Nun hat das Gremium seine Arbeit aufgenommen. Nach Streit im Landtag bleiben noch sieben Aspekte übrig.

10.07.2024