Landtag

Corona-Untersuchungsausschuss beginnt Befragungen im Herbst

Hunderte Aktenordner, geschwärzte Namen und Experten aus allen Fraktionen: Nach der Sommerpause werden im Corona-Untersuchungsausschuss die ersten Zeugen befragt.

Der Corona-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags hat seine siebte Sitzung absolviert. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Der Corona-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags hat seine siebte Sitzung absolviert. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Corona-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags will im Herbst mit der Befragung von Zeugen und Zeuginnen beginnen. Das teilt der Landtag nach der siebten Sitzung des U-Ausschusses mit. Die Fraktionen würden zudem jeweils zwei Sachverständige benennen. Die Befragungen sollen im September beginnen. 

Bild

Die hessischen Ministerien haben dem Ausschuss umfangreiches Material zur Verfügung gestellt, wie der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Yanki Pürsün (FDP) mitteilte. Unter anderem seien mehr als 370 Aktenordner übergeben worden, die Lieferung weiteren Materials sei angekündigt worden. Personenbezogene Daten seien geschwärzt worden.

Den Untersuchungsausschuss hatte der Landtag im Juni 2024 auf Betreiben der AfD eingesetzt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Landtag erweitert Themen für Corona-Untersuchungsausschuss
Justiz

Landtag erweitert Themen für Corona-Untersuchungsausschuss

Nach langem Streit kann der hessische Corona-Untersuchungsausschuss mit seiner inhaltlichen Arbeit starten. Inwiefern hat der Landtag den Untersuchungsrahmen erweitert?

28.10.2025

Weitgehende Niederlage der AfD bei Klage zu Corona-Ausschuss
Justiz

Weitgehende Niederlage der AfD bei Klage zu Corona-Ausschuss

Mit ihrer Verfassungsklage zum hessischen Corona-Untersuchungsausschuss ist die AfD-Fraktion größtenteils abgeblitzt. Warum spricht sie dennoch von einem Erfolg?

22.10.2025

Gericht verkündet Urteil zu Corona-U-Ausschuss im Oktober
Landtag

Gericht verkündet Urteil zu Corona-U-Ausschuss im Oktober

Der hessische Staatsgerichtshof will seine Entscheidung zur AfD-Verfassungsklage bekanntgegeben. Wie umfassend wird der Untersuchungsausschuss zur Corona-Pandemie?

16.09.2025

Landtag setzt Corona-Untersuchungsausschuss ein
Landtag

Landtag setzt Corona-Untersuchungsausschuss ein

Der Weg für den bislang ersten Untersuchungsausschuss der neuen Wahlperiode des hessischen Landtags ist frei. Zuvor haben die Parlamentarier lange gerungen. Nun kündigt eine Fraktion eine Klage an.

20.06.2024

Corona-Untersuchungsausschuss soll doch kommen
Landtag

Corona-Untersuchungsausschuss soll doch kommen

In einem Untersuchungsausschuss will die AfD-Landtagsfraktion die Corona-Maßnahmen prüfen lassen. Nachdem das zunächst ausgebremst wurde, soll der Ausschuss nun doch starten.

18.06.2024