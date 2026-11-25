Stuttgart (dpa/lsw) - Tausende Unternehmen, die die Corona-Soforthilfe des Landes erhielten und später zurückzahlen mussten, können ab 1. Dezember einen Antrag auf Rückerstattung stellen. Dieser könne dann innerhalb von sechs Monaten ausschließlich digital über das Antragsportal der L-Bank eingereicht werden, teilte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) in Stuttgart mit. Mit dem Start des Antragsverfahrens setze man den Auftrag des Landtags um.

Die CDU-Politikerin wies darauf hin, dass offene Rückforderungen oder Zinsfestsetzungen nach den Bestimmungen des Gesetzes derzeit lediglich ausgesetzt, aber nicht aufgehoben sind. «Wird kein Antrag gestellt, können diese nach Ablauf der Frist wieder durchgesetzt werden. Es ist daher ratsam, den eigenen Anspruch zu prüfen und den Antrag rechtzeitig und vollständig zu stellen.»

Im Februar hatte der alte Landtag das Gesetz beschlossen. Es befreit unter anderem Friseure, Restaurantbetreiber, Fitnessstudio-Inhaber, Einzelhändler, Solo-Selbstständige oder Schausteller nachträglich von Rückforderungen. Im Zuge des ersten Lockdowns kam es zu Schließungen, kleineren wie größeren Betrieben fielen die Kunden weg.

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Urteil des VGH zum Thema Rückzahlung der Hilfen